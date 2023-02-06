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В Ірпені евакуювали ліцей через повідомлення про погрози. На місці поліція та ДСНС

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Київ, Понеділок 06 лютого 2023 09:45
В Ірпені евакуювали ліцей через повідомлення про погрози. На місці поліція та ДСНС Фото: в Ірпені евакуювали ліцей через повідомлення про погрози(Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у понеділок, 6 лютого, в Ірпені Київської області довелось евакуювати ліцей № 2 після повідомлення з погрозами. Більшість дітей відправили на дистанційне навчання, поліція та ДСНС наразі вже працюють на місці НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ірпеня Олександра Маркушина.

"Сьогодні зранку адміністрація Ірпінського ліцею №2 виявила в електронній пошті закладу повідомлення із погрозами. Одразу була викликана поліція та ДСНС", - розповів він.

За словами мера, також перевірили електронні пошти інших навчальних закладів громади.

"Нічого підозрілого на разі не виявлено. Діти евакуйовані з приміщення. Учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно", - розповів Маркушин.

Очільник міста додав, що наразі буде проводитись робота з правоохоронцями, зокрема з кіберполіцією, щоб з’ясувати звідки насправді надіслано повідомлення та покарати винних, якщо це чийсь зовсім не кумедний жарт.

Раніше повідомлялося, що у Броварах нібито "замінували" ліцеї, тоді невідомі також надіслали анонімного листа.

Нагадаємо, 25 січня невідомі повідомляли про мінування п'ятьох шкіл у Чернігові.

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