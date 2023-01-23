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У Броварах перевіряють ліцеї через повідомлення про замінування

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Бровари, Понеділок 23 січня 2023 13:14
У Броварах перевіряють ліцеї через повідомлення про замінування Фото: у Броварах повідомили про мінування ліцеїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомі повідомили про мінування ліцеїв у Броварах Київської області. Правоохоронці проводять перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Трибуна".

За даними видання, анонімне повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу управління освіти, а також на лінію "102". Попередньо відомо про "мінування" міських ліцеїв №4, 5 та 7.

Крім того, начальник Броварського управління поліції Київської області Кирило Самойленко у коментарі виданню заявив, що інформація про мінування надійшла і в інші навчальні заклади Київської області.

За його словами, у ліцеях проводять перевірки, працюють кінологи, слідчо- оперативна група, вибухотехніки. Дітей евакуювали, після завершення перевірки, школярі повернуться до навчання.

Нагадаємо, 21 січня невідомі повідомили про мінування 32 шкіл у Дніпрі, але інформація про вибухівку не підтвердилася.

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Бровари Київська область полиция школа
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