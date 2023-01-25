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У Чернігові перевіряють школи через "мінування": дітей евакуювали

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Чернігів, Середа 25 січня 2023 11:38
У Чернігові перевіряють школи через "мінування": дітей евакуювали Фото: у Чернігові повідомили про мінування шкіл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомі заявили про мінування п'ятьох шкіл у Чернігові сьогодні, 25 січня. Учнів та персонал евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирев підтвердив інформацію про "мінування". За його словами, поліція перевіряє інформацію про вибухівку у п'яти школах.

Правоохоронці евакуювали школярів та вчителів. На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, нещодавно у Броварах Київської області "замінували" ліцеї, невідомі надіслали анонімного листа.

Також раніше про мінування 32 шкіл повідомляли у Дніпрі, але інформація про вибухівку не підтвердилася.

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