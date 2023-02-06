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В Ирпене эвакуировали лицей из-за сообщения об угрозах. На месте полиция и ГСЧС

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Киев, Понедельник 06 февраля 2023 09:45
В Ирпене эвакуировали лицей из-за сообщения об угрозах. На месте полиция и ГСЧС Фото: в Ирпене эвакуировали лицей из-за сообщения об угрозах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в понедельник, 6 февраля, в Ирпене Киевской области пришлось эвакуировать лицей №2 после сообщения с угрозами. Большинство детей отправили на дистанционное обучение, полиция и ГСЧС уже работают на месте ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ирпеня Александра Маркушина.

"Сегодня утром администрация Ирпенского лицея №2 обнаружила в электронной почте заведения сообщения с угрозами. Сразу была вызвана полиция и ГСЧС", - рассказал он.

По словам мэра, также проверили электронные почты других учебных заведений общины.

"Ничего подозрительного на данный момент не обнаружено. Дети эвакуированы из помещения. Учащиеся 1 и 2 классов сегодня продолжат обучение на территории другой школы. Учащиеся старших классов пока будут заниматься дистанционно", - рассказал Маркушин.

Глава города добавил, что сейчас будет проводиться работа с правоохранителями, в частности с киберполицией, чтобы выяснить откуда на самом деле отправлено сообщение и наказать виновных, если это чья-то совсем незабавная шутка.

Обновлено. Как рассказал мэр Ирпеня, сейчас в лицее работают взрывотехники.

"Пока никаких подозрительных предметов не обнаружено. О возобновлении очного обучения в заведении сообщу по окончании работы правоохранителей", - уточнил Маркушин.

Ранее сообщалось, что в Броварах якобы "заминировали" лицеи, тогда неизвестные также отправили анонимное письмо.

Напомним, 25 января неизвестные сообщали о минировании пяти школ в Чернигове.

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