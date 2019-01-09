Ірландське посольство запросило доступ до затриманого в РФ Уілана

Фото: Пол Уілан (US Marine Corps website)

У посольстві заявили, що отримали від Уілана прохання про сприяння

Ірландське посольство запросило консульський доступ до Пола Уілана, якого затримали в Москві (Росія) за підозрою у шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Відповідну інформацію повідомив представник дипмісії.

"Посольство Ірландії у Москві запросило консульський доступ до нашого громадянина після його прохання про сприяння", - розповіли у відомстві.

Як писало РБК-Україна раніше, британське посольство чекає схвалення консульського доступу до затриманого за підозрою у шпигунстві у Росії Пола Уілана. При цьому у МЗС РФ заявляли, що Уілана відвідували тільки представники США. Зазначалося також, що інші країни, громадянство яких є у затриманого, звернулися за дозволом на візит.

Нагадаємо також, американський лідер Дональд Трамп відреагував на затримання Уілана. За словами глави США, влада зараз займається вивченням даної ситуації.

Додамо також, глава МЗС Великобританії Джеремі Хант заявив, що РФ не повинна використовувати громадян Британії у якості "пішаків у дипломатичних шахових іграх".

Як зазначається, Уїлан народився у Канаді у британських батьків і переїхав у США в дитинстві.

Так, 28 грудня працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали в Москві громадянина США за підозрою у шпигунстві, а на початку січня слідство висунуло йому звинувачення у шпигунстві.