Європарламент розглядає можливість заборони російські ЗМІ у своїх мережах

Європейський парламент розглядає можливість заборони доступ до російських пропагандистських вебсайтів, таких як "Супутник" та RT, зі своєї ІТ-інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як повідомляє видання, десятки сайтів, що розміщують контент російських пропагандистських медіа, залишаються доступними, попри те, що ЄС ввів санкції проти російських ЗМІ в усьому Євросоюзі у 2022 році.

Правоцентристська група "Європейські консерватори та реформісти" під час зустрічі лідерів політичних груп 15 жовтня звернулася з проханням зробити "сайти російської пропаганди, що перебувають під санкціями ЄС", недоступними в ІТ-інфраструктурі Європарламенту.

З цією ініціативою виступив латвійський євродепутат Ріхардс Колс, який заявив, що хоче, аби парламент заблокував доступ до RT, Sputnik, VGTRK, ANO TV Novosti та інших ресурсів на всіх пристроях і мережах парламенту.

Зазначається, що якщо цей крок буде схвалено, він віддзеркалюватиме вже чинні обмеження, запроваджені щодо соціальної мережі TikTok через занепокоєння питаннями кібербезпеки.

Додаток TikTok був заблокований у мережі Wi-Fi та на пристроях Європарламенту в березні 2023 року.

Деякі лідери політичних груп висловили занепокоєння, що така заборона може створити прецедент для блокування сайтів "з причин, не пов’язаних із безпекою", і наголосили на технічних та юридичних складнощах реалізації таких обмежень, згідно з протоколом зустрічі.

Президент Європарламенту Роберта Мецола вивчає можливість реалізації ініціативи та аналізує, які заходи застосовуються в інших інституціях ЄС.

Пресслужба Європарламенту у своїй заяві повідомила, що питання знову буде розглянуте на одній із наступних зустрічей лідерів політичних груп.