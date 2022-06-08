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Ирландия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Фото: Сборная Украины проведет третий матч в течение недели (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Телетрансляция 2-го тура Лиги наций УЕФА между ирландской и украинской сборными будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Ирландия – Украина состоится в Дублине на стадионе "Авива". Начало поединка в 21:45 по Киеву.

В цифровом вещании T2 матч можно будет просмотреть на телеканале "Индиго". Трансляция начнется в 21:35. Также поединок покажет канал "Футбол 1", начиная с той же поры. Предшествовать трансляции будет студия "Главная команда". Старт в 20:30.

Также матч Ирландия – Украина можно посмотреть на платформе OLL.TV. Прямые трансляции поединков "сине-желтых" доступны в пакете Ultra oll inclusive.

Тренерский штаб сборной Украины определился с официальной заявкой на матч с "Зеленой армией". Пропустят поединок четыре основных исполнителя – Бущан, Степаненко, Ярмоленко и Яремчук.

Напомним, ранее подготовили анонс поединка Ирландии и Украины в Лиге наций 2022/23.

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