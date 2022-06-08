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Петраков не заявил Ярмоленко и еще 3 звезды сборной Украины на матч с Ирландией

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Дублин, Среда 08 июня 2022 11:43
Петраков не заявил Ярмоленко и еще 3 звезды сборной Украины на матч с Ирландией Фото: Сборная Украины начнет путь в Лиге наций c Ирландии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Появилась официальная заявка сборной Украины на поединок 2-го тура Лиги наций УЕФА против ирландцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб "сине-желтых" выбрал 23 исполнителя в список заявленных на матч. Александр Петраков отсеял четырех звезд, отыгравших матчи с Шотландией и Уэльсом в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

Против сборной Ирландии не сыграет дуэт травмированных – голкипер Георгий Бущан и хавбек Тарас Степаненко. Дополнительный отдых получили вингер Андрей Ярмоленко и форвард Роман Яремчук.

Официальная заявка национальной команды на матч Ирландия – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Андрей Лунин, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Валерий Бондарь, 19. Тарас Качараба, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Даниил Игнатенко, 7. Александр Пихаленок, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Даниил Сикан, 11. Артем Довбик

Матч Ирландия – Украина состоится в Дублине 8 июня на арене "Авива". Начало поединка в 21:45 по Киеву. В параллельной встрече группы B1 шотландцы примут сборную Армении.

Напомним, ранее подготовили анонс поединка Ирландии и Украины в Лиге наций 2022/23.

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