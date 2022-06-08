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Ирландия – Украина: анонс матча Лиги наций

Новина українською →
Дублин, Среда 08 июня 2022 08:45
Ирландия – Украина: анонс матча Лиги наций Фото: Сборная Украины впервые в истории встретится с Ирландией (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В стартовом матче Лиги наций 2022/23 сборная Украины на выезде будет противостоять национальной команде Ирландии. Встречу примет дублинский стадион "Авива".

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

Ирландия – Украина

8 июня, 21:45, Дублин, "Авива", телетрансляция на "Футбол 1" и "Индиго"

Прошло всего три дня после драматической потери путевки на ЧМ-2022, как "сине-желтые" подошли к новой турнирной задаче. Команда Александра Петракова в Дублине стартует в третьем розыгрыше Лиги наций. Заявленная цель – возвращение в элитный дивизион турнира.

Тем не менее, начать сезон 2022/23 с победы украинцам будет очень тяжело. Дело не только в эмоциях. Тренерский штаб анонсировал, что против сборной Ирландии не будут играть те, кто противостоял валлийцам в финале квалификации к Мундиалю со старта. Но двух равноценных составов у Украины пока нет.

Ирландия – Украина: анонс матча Лиги наций

Очевидно, в старте появятся старые знакомые Петракова – чемпионы мира U-20 Лунин, Бондарь, Попов и Сикан. Сохраняется интрига по флангам обороны. Если Соболь будет чувствовать себя плохо, то слева придется сыграть центрбеку Сироте. Справа может выйти один из героев плей-офф Забарный, поскольку Караваев отбегал на фланге 180 минут, а других исполнителей с опытом на этой позиции нет.

В то же время ирландцы выйдут в боевом составе. Тем более "Зеленой армии" нужно реабилитироваться перед собственными фанатами за неожиданное поражение от Армении (0:1) в субботу. И хотя в нынешнем призыве сборной Ирландии нет звезд калибра Роя или Робби Кинов, но с учетом всех околоматчевых аспектов фаворитом выглядят именно ребята Стивена Кенни.

Дисквалифицированные:

Травмированные: Базуну – Бущан, Степаненко

Под вопросом: Соболь (Украина)

Ирландия – Украина: анонс матча Лиги наций

Ориентировочные составы на матч Ирландия – Украина

Ирландия: Келлехер – Коллинз, Даффи, Иган – Коулмен, Каллен, Хендрик, Макклин – Огбене, Обафеми, Робинсон

Украина: Лунин – Забарный, Бондарь, Попов, Сирота – Сидорчук – Зубков, Шапаренко, Пихаленок, Мудрик – Сикан

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:1

Шансы ирландцев на итоговый успех выглядят более солидными. Сборная Украины вряд ли быстро оправилась от досадного поражения Уэльсу, а условный второй состав национальной команды потратит львиную долю поединка на отработку игровых связей. Тем не менее даже ослабленные "сине-желтые" должны навязать борьбу сборной Ирландии, которой придется выложиться на максимум ради победы.

К слову, ведущие букмекеры определили коэффициенты на матч Лиги наций между Ирландией и Україною.

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