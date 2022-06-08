Ірландія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Матч Ірландія – Україна відбудеться в Дубліні на стадіоні "Авіва". Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч можна буде переглянути на телеканалі "Індиго". Трансляція розпочнеться о 21:35. Також поєдинок покаже канал "Футбол 1", починаючи з тієї ж пори. Передуватиме трансляції студія "Головна команда". Старт о 20:30.

Також матч Ірландія – Україна можна переглянути на платформі OLL.TV. Прямі трансляції поєдинків "синьо-жовтих" там доступні в пакеті Ultra oll inclusive.

Тренерський штаб збірної України визначився із офіційною заявкою на матч із "Зеленою армією". Пропустять поєдинок четверо основних виконавців – Бущан, Степаненко, Ярмоленко та Яремчук.