Ирландия начала расследование инцидента с дронами и самолетом Зеленского, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Journal .

По данным издания, правоохранители начали расследование инцидента после официального обращения со стороны сил обороны Ирландии.

Это расследование возглавляет Специальное детективное управление (SDU), которое отвечает за внутреннюю государственную безопасность, борьбу с терроризмом и другие угрозы, включая шпионаж.

Ожидается, что SDU будет консультироваться с международными партнерами в рамках расследования.

При этом премьер Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что считает составляющую безопасности визита президента Зеленского "особенно успешной".

По его словам, в ближайшее время состоится заседание национального совета безопасности Ирландии, на котором могут обсудить проблему с дронами.

"Я не хочу слишком много комментировать вопросы безопасности, но достаточно сказать, что мы, конечно, проведем проверку, и частью этой проверки станет оценка нашей способности реагировать на проблему с дронами", - добавил он.

Глава ирландского правительства рассказал, что Ирландия будет сотрудничать и "обмениваться опытом" с другими членами ЕС, чтобы понять, как они справляются с подобными инцидентами.

"Мы подозреваем, что многое из этого - попытки проверки и разведки", - отметил он.

Также Мартин не стал утверждать, стоит ли за инцидентами с дронами Россия.