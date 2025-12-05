Ирландия начала расследование инцидента с дронами и самолетом Зеленского, - СМИ
Ирландская полиция начала расследовать возможное преследование самолета президента Украины Владимира Зеленского неизвестными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Journal.
По данным издания, правоохранители начали расследование инцидента после официального обращения со стороны сил обороны Ирландии.
Это расследование возглавляет Специальное детективное управление (SDU), которое отвечает за внутреннюю государственную безопасность, борьбу с терроризмом и другие угрозы, включая шпионаж.
Ожидается, что SDU будет консультироваться с международными партнерами в рамках расследования.
При этом премьер Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что считает составляющую безопасности визита президента Зеленского "особенно успешной".
По его словам, в ближайшее время состоится заседание национального совета безопасности Ирландии, на котором могут обсудить проблему с дронами.
"Я не хочу слишком много комментировать вопросы безопасности, но достаточно сказать, что мы, конечно, проведем проверку, и частью этой проверки станет оценка нашей способности реагировать на проблему с дронами", - добавил он.
Глава ирландского правительства рассказал, что Ирландия будет сотрудничать и "обмениваться опытом" с другими членами ЕС, чтобы понять, как они справляются с подобными инцидентами.
"Мы подозреваем, что многое из этого - попытки проверки и разведки", - отметил он.
Также Мартин не стал утверждать, стоит ли за инцидентами с дронами Россия.
Дроны преследовали самолет Зеленского
Напомним, ранее The Journal сообщало, что неизвестные дроны пролетели по маршруту следования самолета президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Дублин.
По данным издания, это были беспилотники военного типа. Согласно предположениям, таким образом кто-то пытался сорвать визит главы украинского государства в Ирландию.
Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил, что в момент визита над Дублином действительно заметили неизвестные дроны.