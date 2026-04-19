Ирландия готовит "щедрые" выплаты украинцам за добровольное возвращение домой

Украинцам, проживающим в Ирландии, предложат "щедрые" выплаты для возвращения домой, поскольку правительство страны планирует в течение года прекратить действие договоров о размещении беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Правительство Ирландии обсуждает предложения для украинских беженцев. Ирландские министры склоняются либо к прекращению действия директивы о временной защите, либо к альтернативному варианту, который бы ограничивал поддержку исключительно людьми из наиболее пострадавших районов Украины.

Колм Брофи, государственный министр по вопросам миграции, заявил, что правительство будет принимать меры для расторжения контрактов, по которым было размещено около 16 000 украинцев.

"Именно это мы и хотим по-настоящему прекратить. Мы хотим положить конец ситуации, когда 16 000 человек, которые прибыли в самом начале и которых государство фактически обеспечивало жильем с момента их прибытия, больше не будут получать такой помощи. Ведь ни одна другая страна ЕС этого не делает", - сказал он.

Обеспечения жильем больше не будет

Брофи отметил, что украинцам придется уехать, поскольку страна прекратит действие контрактов. По его словам, график, который должно утвердить правительство, может быть реализован в течение ближайших 12 месяцев.

Он также отметил, что чиновники работают над политикой возвращения, которая будет совпадать с окончанием действия директивы. Согласно ей, украинцев будут просить вернуться домой и предлагать им финансовую помощь для этого.

Сейчас лица, ищущие убежища, могут подать заявку на получение до 2 500 евро на человека или до 10 000 евро на семью для возвращения в страну происхождения.

Издание отмечает, что с февраля 2022 года более 125 000 украинцев получили временную защиту в Ирландии. С июля 2022 года по март этого года почти 28 000 принимающих семей получили более 438 миллионов евро в виде компенсации за предоставление жилья 64 000 украинских беженцев.