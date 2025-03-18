Ірану не вдалося зірвати скаргу в ICAO на збиття літака МАУ в Тегерані

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) відмовилася розглядати скаргу Ірану на позов чотирьох держав, чиї громадяни загинули внаслідок збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в січні 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Однак Рада ухвалила рішення на користь України, Канади, Швеції та Великої Британії, і перевела справу до розгляду по суті. Ми продовжимо працювати разом, щоб притягнути Іран до відповідальності", - зазначив Сибіга.

За його словами, Іран намагався заперечити юрисдикцію Ради ICAO щодо скарги на збиття цивільного лайнера.

Катастрофа літака МАУ в Тегерані

Пасажирський лайнер Boeing 737-800 NG, що виконував рейс PS752 Тегеран - Київ, розбився 8 січня 2020 року відразу ж після вильоту.

На борту лайнера перебувало 176 пасажирів, серед яких громадяни України, Ірану, Канади, Афганістану, Великої Британії та Швеції. Усі вони загинули.

За чотири дні після катастрофи, 11 січня, уряд Ірану офіційно заявив, що оператор ППО збив лайнер двома ракетами зенітного ракетного комплексу "Тор-М1", помилкового прийнявши його за ворожу ціль.

У 2020 році відбувся перший раунд переговорів з Іраном. За його підсумками, Тегеран погодився виплатити компенсації родинам загиблих. Однак у серпні того ж року, іранська сторона відмовилася компенсувати вартість збитого літака.

На початку 2022 року Іран відмовився від подальших переговорів та оголосив про вихід з переговорів.

В січні 2024 року, уряди чотирьох країн ініціювали розгляд спору в ІCАО проти Ірану за використання зброї проти цивільного повітряного судна.

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