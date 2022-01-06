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Иран отказался от переговоров по катастрофе МАУ. Пострадавшие страны отреагировали

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Киев, Четверг 06 января 2022 16:26
Иран отказался от переговоров по катастрофе МАУ. Пострадавшие страны отреагировали Фото: Иран отказался вести переговоры о катастрофе МАУ (wing.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Иран заявил Канаде, Швеции, Украине и Британии, что отказывается вести переговоры по крушению самолета МАУ возле Тегерана. Страны, которые входят в международную группу, планируют пойти другими путями решения этого вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Международной группы, которую опубликовало Министерство иностранных дел Украины.

Международная группа предложила Ирану сесть за стол переговоров 5 января 2022 года, но тот однозначно отказался от переговоров с пострадавшими странами.

"Группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры являются тщетными. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права", - говорится в заявлении.

Как отметили в Международной группе, пострадавшие страны готовы привлечь Иран к ответственности за катастрофу МАУ, а также за бездействие в отношении виновников.

"Сделаем все, чтобы обеспечить полное возмещение вреда, причиненного нарушением Ираном норм международного права", - отмечается в заявлении.

Два года назад, 8 января 2020 года, иранские военные сбили украинский пассажирский самолет компании МАУ в небе над Тегераном. По официальной версии Ирана, выстрел произошел из-за сбоя в работе средств противовоздушной обороны и ошибки оператора. Жертвами стали 176 человек.

Напомним, до этого в Офисе генпрокурора Украины обвиняли Иран в сокрытии информации о катастрофе МАУ.

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