Ирану не удалось сорвать жалобу в ICAO на сбивание самолета МАУ в Тегеране

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) отказался рассматривать жалобу Ирана на иск четырех государств, чьи граждане погибли в результате сбивания самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в январе 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Х министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Однако Совет принял решение в пользу Украины, Канады, Швеции и Великобритании и перевел дело к рассмотрению по существу. Мы продолжим работать вместе, чтобы привлечь Иран к ответственности", - отметил Сибига.

По его словам, Иран пытался оспорить юрисдикцию Совета ICAO по жалобе на сбивание гражданского лайнера.

Катастрофа самолета МАУ в Тегеране

Пассажирский лайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс PS752 Тегеран - Киев, разбился 8 января 2020 года сразу же после вылета.

На борту лайнера находилось 176 пассажиров, среди которых граждане Украины, Ирана, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции. Все они погибли.

Через четыре дня после катастрофы, 11 января, правительство Ирана официально заявило, что оператор ПВО сбил лайнер двумя ракетами зенитного ракетного комплекса "Тор-М1", ошибочно приняв его за вражескую цель.

В 2020 году состоялся первый раунд переговоров с Ираном. По его итогам, Тегеран согласился выплатить компенсации семьям погибших. Однако в августе того же года, иранская сторона отказалась компенсировать стоимость сбитого самолета.

В начале 2022 года Иран отказался от дальнейших переговоров и объявил о выходе из диалога.

В январе 2024 года, в четвертую годовщину катастрофы, правительства четырех стран инициировали рассмотрение спора в ІСАО против Ирана за использование оружия против гражданского воздушного судна.

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