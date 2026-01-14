ua en ru
Іранський суховантаж зазнав аварії в Каспійському морі: що відомо

Каспійське море, Середа 14 січня 2026 18:48
Іранський суховантаж зазнав аварії в Каспійському морі: що відомо Фото: іранський суховантаж Rona (vesselfinder.com)
Автор: Антон Корж

В Каспійському морі біля берегів Туркменістану 14 січня зазнав аварії іранський суховантаж Rona, на борту якого було 14 осіб. Причини аварії судна поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ Туркменістану.

"14 січня 2026 року береговими службами Туркменістану на Каспійському морі був отриманий сигнал SOS від іранського суховантажного судна Rona... Внаслідок своєчасно проведених заходів було врятовано всіх 14 осіб, які перебували на судні. За попередньою інформацією, це громадяни Ірану та Індії", - сказано у повідомленні МЗС.

При цьому наразі невідомі причини, через які суховантаж зазнав аварії. Але при цьому судно не просте: воно неодноразово з'являлося у розслідуваннях, зокрема й західних ЗМІ, які вивчали шляхи постачання Росії озброєння та підсанкційних комплектуючих з Ірану.

Зокрема Rona часто ходив за маршрутами, що зв'язують іранські порти на Каспії з російськими Астраханню, Махачкалою та Азовом. Фактично, це основний шлях постачання зброї та обладнання з Ірану до РФ.

За даними ресурсів, які відстежують пересування вантажних суден по всьому світу, Rona 30 грудня 2025 року заходив до Астрахані, а звідти пішов до Амірабаду, куди прийшов 4 січня. Схоже, далі суховантаж пересувався із вимкненим транспондером, щоб унеможливити відстеження.

Нагадаємо, 8 січня ЗМІ писали, що поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", який перебував у Чорному морі під прапором Палау. Танкер направлявся до російського порту Новоросійськ для завантаження нафтою.

У грудні РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ повідомляло, що два танкери "тіньового флоту" Росії - Kairos та Virat - уразили безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною. Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

Загалом, за останні тижні грудня українські дрони атакували чотири нафтові танкери, пов’язані з російським "тіньовим флотом", який допомагає Москві обходити міжнародні санкції.

Іран Туркменистан Каспийское море
