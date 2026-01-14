ua en ru
Иранский сухогруз потерпел крушение в Каспийском море: что известно

Каспийское море, Среда 14 января 2026 18:48
Иранский сухогруз потерпел крушение в Каспийском море: что известно Фото: иранский сухогруз Rona (vesselfinder.com)
Автор: Антон Корж

В Каспийском море у берегов Туркменистана 14 января потерпел крушение иранский сухогруз Rona, на борту которого было 14 человек. Причины крушения судна пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Туркменистана.

"14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана на Каспийском море был получен сигнал SOS от иранского сухогрузного судна Rona... В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии", - говорится в сообщении МИД.

При этом пока неизвестны причины, по которым сухогруз потерпел крушение. Но при этом судно не простое: оно неоднократно появлялось в расследованиях, в том числе и западных СМИ, которые изучали пути поставки России вооружения и подсанкционных комплектующих из Ирана.

В частности Rona часто ходил по маршрутам, связывающим иранские порты на Каспии с российскими Астраханью, Махачкалой и Азовом. Фактически, это основной путь поставки оружия и оборудования из Ирана в РФ.

По данным ресурсов, которые отслеживают передвижение грузовых судов по всему миру, Rona 30 декабря 2025 года заходил в Астрахань, а оттуда пошел в Амирабад, куда пришел 4 января. Похоже, дальше сухогруз передвигался с выключенным транспондером, чтобы сделать невозможным отслеживание.

Напомним, 8 января СМИ писали, что вблизи города Кастамон на побережье Турции беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус", который находился в Черном море под флагом Палау. Танкер направлялся в российский порт Новороссийск для загрузки нефтью.

В декабре РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что два танкера "теневого флота" России - Kairos и Virat - поразили беспилотники СБУ Sea Baby с усиленной боевой частью. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

В общем, за последние недели декабря украинские дроны атаковали четыре нефтяных танкера, связанные с российским "теневым флотом", который помогает Москве обходить международные санкции.

