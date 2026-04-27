Іранський міністр їде до Путіна обговорити невдалі переговори зі США

Зазначається, що в ході візиту Аракчі зустрінеться з високопоставленими офіційними особами РФ. Зокрема, він обговорить з російськими посадовцями поточний стан переговорів зі США, припинення вогню та пов'язані з ним питання.

Своєю чергою посол Ірану у РФ Казем Джалалі повідомив, що очікується зустріч глави іранського МЗС і очільника Кремля Володимира Путіна.

"Якщо будуть якісь ініціативи, обидві сторони проведуть консультації та обговорення щодо них, а також щодо спільних ініціатив", - сказав посол.

Як відомо, раніше ЗМІ неодноразово інформували, що Росія передає Ірану дані розвідки, які використовуються для наведення ударів по американських військах на Близькому Сході.

Однак у Дональда Трампа заперечили допомогу Ірану з боку Росії, повіривши представникам Кремля "на слово".