Иранский министр едет к Путину обсудить неудачные переговоры с США

Отмечается, что в ходе визита Аракчи встретится с высокопоставленными официальными лицами РФ. В частности, он обсудит с российскими чиновниками текущее состояние переговоров с США, прекращение огня и связанные с ним вопросы.

В свою очередь посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что ожидается встреча главы иранского МИД и главы Кремля Владимира Путина.

"Если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам", - сказал посол.

Как известно, ранее СМИ неоднократно информировали, что Россия передает Ирану данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Однако у Дональда Трампа отрицали помощь Ирану со стороны России, поверив представителям Кремля "на слово".