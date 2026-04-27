Иранский министр едет к Путину обсудить неудачные переговоры с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник, 27 апреля, приедет в РФ на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Ирана.
Отмечается, что в ходе визита Аракчи встретится с высокопоставленными официальными лицами РФ. В частности, он обсудит с российскими чиновниками текущее состояние переговоров с США, прекращение огня и связанные с ним вопросы.
В свою очередь посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что ожидается встреча главы иранского МИД и главы Кремля Владимира Путина.
"Если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам", - сказал посол.
Как известно, ранее СМИ неоднократно информировали, что Россия передает Ирану данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.
Однако у Дональда Трампа отрицали помощь Ирану со стороны России, поверив представителям Кремля "на слово".
Напомним, Трамп накануне заявил, что у Ирана осталось около трех дней до того момента, как нефтяная инфраструктура страны взорвется.
Переговоры США и Ирана сорвались на этих выходных. Трамп в последний момент не пустил своих представителей в Исламабад, где прошел их первый раунд.
Стороны никак не могут найти компромисс. Тегеран говорит, что США задают максималистские условия, поэтому Иран перед этим тоже не хотел встречаться.
Главное требование Вашингтона в отношении Ирана - отказ последнего от ядерной программы, однако Тегеран не собирается просто так уступать в этом вопросе и требует возвращения замороженных в нескольких странах активов.