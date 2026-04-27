Иранский министр едет к Путину обсудить неудачные переговоры с США

04:51 27.04.2026 Пн
Кроме Путина Аббас Аракчи планирует встретиться с рядом высокопоставленных чиновников
aimg Юлия Маловичко
Иранский министр едет к Путину обсудить неудачные переговоры с США Фото: Аббас Аракчи (Getty Images)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник, 27 апреля, приедет в РФ на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Ирана.

Читайте также: В Иране режим призвал население экономить электроэнергию

Отмечается, что в ходе визита Аракчи встретится с высокопоставленными официальными лицами РФ. В частности, он обсудит с российскими чиновниками текущее состояние переговоров с США, прекращение огня и связанные с ним вопросы.

В свою очередь посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что ожидается встреча главы иранского МИД и главы Кремля Владимира Путина.

"Если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам", - сказал посол.

Как известно, ранее СМИ неоднократно информировали, что Россия передает Ирану данные разведки, которые используются для наведения ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Однако у Дональда Трампа отрицали помощь Ирану со стороны России, поверив представителям Кремля "на слово".

Война на Ближнем Востоке

Напомним, Трамп накануне заявил, что у Ирана осталось около трех дней до того момента, как нефтяная инфраструктура страны взорвется.

Переговоры США и Ирана сорвались на этих выходных. Трамп в последний момент не пустил своих представителей в Исламабад, где прошел их первый раунд.

Стороны никак не могут найти компромисс. Тегеран говорит, что США задают максималистские условия, поэтому Иран перед этим тоже не хотел встречаться.

Главное требование Вашингтона в отношении Ирана - отказ последнего от ядерной программы, однако Тегеран не собирается просто так уступать в этом вопросе и требует возвращения замороженных в нескольких странах активов.

Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран
Трамп: я продолжаю говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны в Украине
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским