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Іранський дрон "Mohajer-6" значно програє своїм конкурентам за характеристиками, - розвідка

Фото: іранський дрон "Mohajer-6" значно програє своїм конкурентам за характеристиками (кадр з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іранські розвідувально-ударні безпілотники "Mohajer-6" які РФ використовує у війні проти України, роблять з компонентів побутового призначення. Тому дрони є значно гіршими за аналоги своїх конкурентів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідники "вполювали" іранський дрон понад місяць тому над Чорним морем поблизу Одеси. Безпілотник не впав, а аварійно сів на хвилі. Фахівці ГУР виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану - фарсі, що свідчить про причетність Ірану до постачання зброї РФ.

Журналісти військового телебачення України опублікували матеріал про дослідження фахівцями розвідки іранського БПЛА "Mohajer-6".

Зазначається, що усі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих РФ передадуть міжнароднии організаціям, для накладення на них економічних санкцій.

Також зазначимо, що 6 жовтня в Миколаївській області українські бійці збили два дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6".

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