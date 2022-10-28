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Иранский дрон "Mohajer-6" значительно проигрывает своим конкурентам по характеристикам, - разведка

Фото: иранский дрон "Mohajer-6" значительно проигрывает своим конкурентам по характеристикам (кадр по видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Иранские разведывательно-ударные беспилотники "Mohajer-6", которые РФ использует в войне против Украины, делают из компонентов бытового назначения. Поэтому дроны значительно хуже аналогов своих конкурентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Разведчики "приземлили" иранский дрон больше месяца назад над Черным морем вблизи Одессы. Беспилотник не упал, а аварийно сел на волне. Специалисты ГУР обнаружили детали маркированные на официальном языке Ирана - фарси, что свидетельствует о причастности Ирана к поставкам оружия РФ.

Журналисты военного телевидения Украины опубликовали материал об исследовании специалистами разведки иранского БПЛА "Mohajer-6".

Отмечается, что все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих РФ передадут международным организациям для накладывания на них экономических санкций.

Также отметим, что 6 октября в Николаевской области украинские бойцы сбили два дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6" .

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