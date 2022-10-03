В Україні "приземлили" іранський безпілотник Mohajer-6

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Ось іранський безпілотник Qods Mohajer-6, який кілька днів тому був запущений для координації атаки на Одесу", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Міноборони опублікувало фото для посла Ірану, який на ноту МЗС України заявив, що його країна не постачала безпілотники до Росії.

Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва даного БПЛА припадає на 2017 рік.

"Mohajer-6" має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість - 200 км/год, тривалість польоту

12 годин. Максимальну висоту польоту 5400 метрів.