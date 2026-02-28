Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт в Кувейті: що відомо

Зазначається, що один ударний дрон Ірану атакував будівлю міжнародного аеропорту. Внаслідок атаки кілька співробітників отримали "незначні травми". Пошкодження отримав пасажирський термінал.

"Компетентні органи негайно розпочали впровадження затверджених процедур дій у надзвичайних ситуаціях, оскільки інцидент було ліквідовано, а місце події взято під охорону", - сказано у повідомленні.

Наразі ситуація перебуває під повним контролем, ведеться ліквідація наслідків удару безпілотника. Влада Кувейту підтвердила, що "безпека мандрівників та співробітників є головним пріоритетом".