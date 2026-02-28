ua en ru
Иранский дрон атаковал международный аэропорт в Кувейте: что известно

Кувейт, Суббота 28 февраля 2026 18:40
Иранский дрон атаковал международный аэропорт в Кувейте: что известно Фото: международный аэропорт Кувейт (Wikimedia.org)
Автор: Антон Корж

Международный аэропорт Кувейта вечером 28 февраля был атакован иранским ударным беспилотником. Несколько человек получили ранения в результате удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации Кувейта.

Отмечается, что один ударный дрон Ирана атаковал здание международного аэропорта. В результате атаки несколько сотрудников получили "незначительные травмы". Повреждения получил пассажирский терминал.

"Компетентные органы немедленно начали внедрение утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану", - сказано в сообщении.

Сейчас ситуация находится под полным контролем, ведется ликвидация последствий удара беспилотника. Власти Кувейта подтвердили, что "безопасность путешественников и сотрудников является главным приоритетом".

Иран ударил в ответ

Напомним, что утром 28 февраля США и Израиль начали удары по Ирану. Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны режима аятолл.

В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии. В итоге последние теперь готовы присоединиться к США и Израилю, чтобы атаковать Иран.

