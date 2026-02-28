Иранский дрон атаковал международный аэропорт в Кувейте: что известно

Международный аэропорт Кувейта вечером 28 февраля был атакован иранским ударным беспилотником. Несколько человек получили ранения в результате удара.

Отмечается, что один ударный дрон Ирана атаковал здание международного аэропорта. В результате атаки несколько сотрудников получили "незначительные травмы". Повреждения получил пассажирский терминал. "Компетентные органы немедленно начали внедрение утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану", - сказано в сообщении. Сейчас ситуация находится под полным контролем, ведется ликвидация последствий удара беспилотника. Власти Кувейта подтвердили, что "безопасность путешественников и сотрудников является главным приоритетом". - صرّحت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، على لسان المتحدث الرسمي السيد /عبد الله الراجحي، بأنه استهدفت طائرة مسيّرة مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لعدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (T1).



وأأوضح المتحدث أن الجهات المختصة... - الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) 28 февраля 2026 г.