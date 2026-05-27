Іранські ЗМІ злили неофіційну версію мирної угоди з США

США та Іран розглядають можливість укладення меморандуму про взаєморозуміння. Документ, розроблений за посередництва Пакистану, покликаний зупинити бойові дії в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як повідомило видання, журналісти іранського інформаційного агентства Mizan оприлюднили подробиці неофіційного проєкту пропозиції.
Згідно з оприлюдненими даними, проєкт меморандуму містить кілька ключових пунктів щодо безпеки в регіоні.
Сполучені Штати зобов'язуються повністю зняти військово-морську блокаду з іранських портів.
У відповідь на це Тегеран має повернути комерційне судноплавство в Ормузькій протоці до довоєнного рівня протягом одного місяця. При цьому рух цим вузьким водним шляхом спільно регулюватиметься Іраном та Оманом.
Окрім цього, американська сторона повинна вивести свої сили з району навколо Ірану.
Проте наразі залишається незрозумілим, чи стосується це абсолютно всіх розгорнутих у регіоні підрозділів, чи лише тих, що дислокуються безпосередньо на військових базах.
Якщо сторонам вдасться досягти остаточного компромісу протягом двох місяців, угоду офіційно затвердять у формі резолюції Ради Безпеки ООН. Наразі офіційні представники США та Ірану публічно не коментували цю інформацію.
Нагадаємо, США та Іран за посередництва третіх країн розглядають можливість укладення меморандуму про взаєморозуміння щодо безпеки в регіоні. Зокрема, обговорюється план, який передбачає відкриття Ормузької протоки приблизно через 30 днів після досягнення угоди про припинення воєнних дій.
Протягом цього місяця Тегеран зобов'язується провести розмінування акваторії, після чого судна всіх держав зможуть вільно та безпечно проходити через протоку без сплати транзитних зборів. Також очікується, що режим припинення вогню, узгоджений сторонами на початку квітня, буде продовжено ще на 60 днів.
Водночас у Тегерані зазначають, що досягнення фінальної компромісної угоди між США та Іраном наразі не є неминучим.
Як писало РБК-Україна, сторони дійсно обговорили параметри потенційної угоди за участю Катару та просунулися в низці напрямів, проте говорити про швидкий прорив передчасно.
Низка принципових питань щодо функціонування стратегічного водного маршруту та заходів зі зниження напруженості Близькому Сході досі залишається невирішеною.