ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран і Катар обговорили параметри потенційної угоди зі США

19:20 25.05.2026 Пн
2 хв
Незважаючи на переговори енергетична нестабільність зберігається
aimg Анастасія Никончук
Іран і Катар обговорили параметри потенційної угоди зі США Фото: прапор Ірану (GettyImages)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Досягнення угоди між США та Іраном не є неминучим, незважаючи на триваючі переговори та обговорення ключових параметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: США та Іран зробили кардинально різні заяви щодо переговорів

За словами представника іранського зовнішньополітичного відомства Ісмаїла Багаї, під час контактів між сторонами вдалося просунутися в низці напрямів, однак це не означає, що угода близька до підписання.

Він підкреслив, що говорити про швидкий прорив передчасно, оскільки низка принципових питань залишається невирішеною.

Ормузька протока і безпека судноплавства

Окремим блоком переговорів залишається ситуація навколо Ормузької протоки. Американська сторона раніше заявляла, що обговорюються умови забезпечення безпечного судноплавства, а також можливі механізми функціонування стратегічного водного маршруту.

Крім того, розглядаються обмежені за часом заходи щодо зниження напруженості в регіоні.

Ядерне досьє і санкції

Суттєвою темою залишається ядерна програма Ірану. У США наполягають на контролі за запасами високозбагаченого урану і заходах, які мають унеможливити створення ядерної зброї.

У Тегерані у відповідь заявляють, що ядерне питання не є центральним на даному етапі і може обговорюватися тільки в рамках ширшої рамкової домовленості.

Паралельно порушується тема можливого зняття санкцій і розблокування заморожених іранських активів.

Реакція нафтового ринку

На тлі повідомлень про можливе зближення позицій сторін світові ціни на нафту знизилися більш ніж на 4%, досягнувши мінімуму за останні два тижні.

Ринок реагує на очікування дипломатичного прогресу, проте загальна нестабільність в енергетичному секторі зберігається.

Розбіжності, що зберігаються

Незважаючи на обговорення окремих механізмів і параметрів майбутньої угоди, сторони продовжують розходитися з ключових питань - від ядерних амбіцій Ірану до санкційної політики та регіональних конфліктів. Переговори тривають, проте їхній підсумок залишається невизначеним.

Нагадуємо, що в адміністрації Дональда Трампа стверджують, що в рамках переговорів зі США Іран нібито погодився на переробку або утилізацію свого запасу високозбагаченого урану.

Зазначимо, що Іран заявив, що не погоджувався передавати свої запаси високозбагаченого урану і наголосив, що це питання не входило в рамки попередніх домовленостей зі Сполученими Штатами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Сполучені Штати Америки Ізраїль Катар Близький Схід
Новини
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою