Іран і Катар обговорили параметри потенційної угоди зі США

Досягнення угоди між США та Іраном не є неминучим, незважаючи на триваючі переговори та обговорення ключових параметрів.

За словами представника іранського зовнішньополітичного відомства Ісмаїла Багаї, під час контактів між сторонами вдалося просунутися в низці напрямів, однак це не означає, що угода близька до підписання.

Він підкреслив, що говорити про швидкий прорив передчасно, оскільки низка принципових питань залишається невирішеною.

Ормузька протока і безпека судноплавства

Окремим блоком переговорів залишається ситуація навколо Ормузької протоки. Американська сторона раніше заявляла, що обговорюються умови забезпечення безпечного судноплавства, а також можливі механізми функціонування стратегічного водного маршруту.

Крім того, розглядаються обмежені за часом заходи щодо зниження напруженості в регіоні.

Ядерне досьє і санкції

Суттєвою темою залишається ядерна програма Ірану. У США наполягають на контролі за запасами високозбагаченого урану і заходах, які мають унеможливити створення ядерної зброї.

У Тегерані у відповідь заявляють, що ядерне питання не є центральним на даному етапі і може обговорюватися тільки в рамках ширшої рамкової домовленості.

Паралельно порушується тема можливого зняття санкцій і розблокування заморожених іранських активів.

Реакція нафтового ринку

На тлі повідомлень про можливе зближення позицій сторін світові ціни на нафту знизилися більш ніж на 4%, досягнувши мінімуму за останні два тижні.

Ринок реагує на очікування дипломатичного прогресу, проте загальна нестабільність в енергетичному секторі зберігається.

Розбіжності, що зберігаються

Незважаючи на обговорення окремих механізмів і параметрів майбутньої угоди, сторони продовжують розходитися з ключових питань - від ядерних амбіцій Ірану до санкційної політики та регіональних конфліктів. Переговори тривають, проте їхній підсумок залишається невизначеним.