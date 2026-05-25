Іран і Катар обговорили параметри потенційної угоди зі США
Досягнення угоди між США та Іраном не є неминучим, незважаючи на триваючі переговори та обговорення ключових параметрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
За словами представника іранського зовнішньополітичного відомства Ісмаїла Багаї, під час контактів між сторонами вдалося просунутися в низці напрямів, однак це не означає, що угода близька до підписання.
Він підкреслив, що говорити про швидкий прорив передчасно, оскільки низка принципових питань залишається невирішеною.
Ормузька протока і безпека судноплавства
Окремим блоком переговорів залишається ситуація навколо Ормузької протоки. Американська сторона раніше заявляла, що обговорюються умови забезпечення безпечного судноплавства, а також можливі механізми функціонування стратегічного водного маршруту.
Крім того, розглядаються обмежені за часом заходи щодо зниження напруженості в регіоні.
Ядерне досьє і санкції
Суттєвою темою залишається ядерна програма Ірану. У США наполягають на контролі за запасами високозбагаченого урану і заходах, які мають унеможливити створення ядерної зброї.
У Тегерані у відповідь заявляють, що ядерне питання не є центральним на даному етапі і може обговорюватися тільки в рамках ширшої рамкової домовленості.
Паралельно порушується тема можливого зняття санкцій і розблокування заморожених іранських активів.
Реакція нафтового ринку
На тлі повідомлень про можливе зближення позицій сторін світові ціни на нафту знизилися більш ніж на 4%, досягнувши мінімуму за останні два тижні.
Ринок реагує на очікування дипломатичного прогресу, проте загальна нестабільність в енергетичному секторі зберігається.
Розбіжності, що зберігаються
Незважаючи на обговорення окремих механізмів і параметрів майбутньої угоди, сторони продовжують розходитися з ключових питань - від ядерних амбіцій Ірану до санкційної політики та регіональних конфліктів. Переговори тривають, проте їхній підсумок залишається невизначеним.
Нагадуємо, що в адміністрації Дональда Трампа стверджують, що в рамках переговорів зі США Іран нібито погодився на переробку або утилізацію свого запасу високозбагаченого урану.
Зазначимо, що Іран заявив, що не погоджувався передавати свої запаси високозбагаченого урану і наголосив, що це питання не входило в рамки попередніх домовленостей зі Сполученими Штатами.