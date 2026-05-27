Иранские СМИ слили неофициальную версию мирного соглашения с США

США и Иран рассматривают возможность заключения меморандума о взаимопонимании. Документ, разработанный при посредничестве Пакистана, призван остановить боевые действия в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как сообщило издание, журналисты иранского информационного агентства Mizan обнародовали подробности неофициального проекта предложения.
Согласно обнародованным данным, проект меморандума содержит несколько ключевых пунктов по безопасности в регионе.
Соединенные Штаты обязуются полностью снять военно-морскую блокаду с иранских портов.
В ответ на это Тегеран должен вернуть коммерческое судоходство в Ормузском проливе до довоенного уровня в течение одного месяца. При этом движение по этому узкому водному пути будет совместно регулироваться Ираном и Оманом.
Кроме этого, американская сторона должна вывести свои силы из района вокруг Ирана.
Однако пока остается непонятным, касается ли это абсолютно всех развернутых в регионе подразделений, или только тех, которые дислоцируются непосредственно на военных базах.
Если сторонам удастся достичь окончательного компромисса в течение двух месяцев, соглашение официально утвердят в форме резолюции Совета Безопасности ООН. Сейчас официальные представители США и Ирана публично не комментировали эту информацию.
Напомним, США и Иран при посредничестве третьих стран рассматривают возможность заключения меморандума о взаимопонимании по безопасности в регионе. В частности, обсуждается план, который предусматривает открытие Ормузского пролива примерно через 30 дней после достижения соглашения о прекращении военных действий.
В течение этого месяца Тегеран обязуется провести разминирование акватории, после чего суда всех государств смогут свободно и безопасно проходить через пролив без уплаты транзитных сборов. Также ожидается, что режим прекращения огня, согласованный сторонами в начале апреля, будет продлен еще на 60 дней.
В то же время в Тегеране отмечают, что достижение финального компромиссного соглашения между США и Ираном пока не является неизбежным.
Как писало РБК-Украина, стороны действительно обсудили параметры потенциального соглашения с участием Катара и продвинулись в ряде направлений, однако говорить о быстром прорыве преждевременно.
Ряд принципиальных вопросов относительно функционирования стратегического водного маршрута и мер по снижению напряженности на Ближнем Востоке до сих пор остается нерешенным.