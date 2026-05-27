RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Иранские СМИ слили неофициальную версию мирного соглашения с США

17:40 27.05.2026 Ср
2 мин
Появились детали тайного плана США и Ирана
aimg Сергей Козачук
Фото: СМИ узнали детали неофициального плана по прекращению войны США и Ирана (Getty Images)

США и Иран рассматривают возможность заключения меморандума о взаимопонимании. Документ, разработанный при посредничестве Пакистана, призван остановить боевые действия в регионе.

Детали исламабадского рамочного соглашения

Как сообщило издание, журналисты иранского информационного агентства Mizan обнародовали подробности неофициального проекта предложения.

Согласно обнародованным данным, проект меморандума содержит несколько ключевых пунктов по безопасности в регионе.

Соединенные Штаты обязуются полностью снять военно-морскую блокаду с иранских портов.

В ответ на это Тегеран должен вернуть коммерческое судоходство в Ормузском проливе до довоенного уровня в течение одного месяца. При этом движение по этому узкому водному пути будет совместно регулироваться Ираном и Оманом.

Кроме этого, американская сторона должна вывести свои силы из района вокруг Ирана.

Однако пока остается непонятным, касается ли это абсолютно всех развернутых в регионе подразделений, или только тех, которые дислоцируются непосредственно на военных базах.

Если сторонам удастся достичь окончательного компромисса в течение двух месяцев, соглашение официально утвердят в форме резолюции Совета Безопасности ООН. Сейчас официальные представители США и Ирана публично не комментировали эту информацию.

Переговоры США и Ирана

Напомним, США и Иран при посредничестве третьих стран рассматривают возможность заключения меморандума о взаимопонимании по безопасности в регионе. В частности, обсуждается план, который предусматривает открытие Ормузского пролива примерно через 30 дней после достижения соглашения о прекращении военных действий.

В течение этого месяца Тегеран обязуется провести разминирование акватории, после чего суда всех государств смогут свободно и безопасно проходить через пролив без уплаты транзитных сборов. Также ожидается, что режим прекращения огня, согласованный сторонами в начале апреля, будет продлен еще на 60 дней.

В то же время в Тегеране отмечают, что достижение финального компромиссного соглашения между США и Ираном пока не является неизбежным.

Как писало РБК-Украина, стороны действительно обсудили параметры потенциального соглашения с участием Катара и продвинулись в ряде направлений, однако говорить о быстром прорыве преждевременно.

Ряд принципиальных вопросов относительно функционирования стратегического водного маршрута и мер по снижению напряженности на Ближнем Востоке до сих пор остается нерешенным.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранБлижний востокОрмузский пролив