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Іранські військові прибули у Крим і навчають росіян користуватися дронами-камікадзе, - ISW

Фото: Іранські військові прибули у Крим і намагаються навчати росіян користуватися дронами
Автор: Олег Васьків

Члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму. Там вони намагаються навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що таким чином КВІР сприяє продовженню війни РФ проти Україні

Нагадаємо, радник Офісу президент Олексій Аретович заявив, що в Україні нині розгортається повна схема із боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.

До слова, президент Володимир Зеленський наголосив, що звернення Росії за допомогою до Ірану є визнанням військово-політичного банкрутства Кремля.

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