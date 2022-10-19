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Иранские военные прибыли в Крым и учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, - ISW

Фото: Иранские военные прибыли в Крым и пытаются учить россиян пользоваться дронами
Автор: Олег Васкив

Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана находятся в оккупированном Крыму. Там они пытаются научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что таким образом КСИР способствует продолжению войны РФ против Украины.

Напомним, советник Офиса президент Алексей Аретович заявил, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

К слову, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обращение России за помощью к Ирану является признанием военно-политического банкротства Кремля.

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ИранВойна России против Украины