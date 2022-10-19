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Розгортається схема із боротьби. Арестович заявив, що проблему з дронами-камікадзе вирішать

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Середа 19 жовтня 2022 00:18
Розгортається схема із боротьби. Арестович заявив, що проблему з дронами-камікадзе вирішать Фото: Радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васьків

В Україні нині розгортається повна схема із боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

Посадовець зазначив, що обіцяні союзниками та партнерами станції протидії БПЛА "дають фактично миттєво" - за добу.

"Це дуже ефективно. Зараз також уже збиває дрони зенітна артилерія. Вчора на Київ летіло 16 дронів, всі були збиті", - розповів Арестович.

Він вказав, що в Україні нині розгортається "повна схема із боротьби з безпілотниками": прожектора та зенітна артилерія, пости нагляду, зв'язок оповіщення.

"Ми протягом декількох тижнів справимося з цією проблемою, а до цього будемо збивати їх звичним способом", - додав радник ОП.

Нагадаємо, що ЗСУ за ніч збили п'ять дронів-камікадзе над Миколаївською областю.

Увечері 17 жовтня в центрі України сили протиповітряної оборони знищили 8 дронів-камікадзе Shahed-136.

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