Зеленський про іранську допомогу Росії: це військово-політичне банкрутство Кремля

Звернення Російської Федерації за допомогою до Ірану є визнанням військово-політичного банкрутства Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Зокрема, він подякував зенітникам за знищення крилатих ракет "Калібр" та російського штурмовика Су-25.

"Ми повинні пам'ятати: сам факт звернення Росії за допомогою до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в результаті пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати досить прості дрони та ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе", - наголосив Зеленський.

На його думку, на тактичному рівні у російських терористів можуть виникати певні надії, але всі вони проваляться.