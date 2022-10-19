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Іранські військові прибули у Крим і навчають росіян користуватися дронами-камікадзе, - ISW

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Середа 19 жовтня 2022 05:46
Іранські військові прибули у Крим і навчають росіян користуватися дронами-камікадзе, - ISW Фото: Іранські військові прибули у Крим і намагаються навчати росіян користуватися дронами
Автор: Олег Васьків

Члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму. Там вони намагаються навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що таким чином КВІР сприяє продовженню війни РФ проти Україні

"Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР. Залишається незрозумілим, чи керують дронами іранські інструктори самі, чи просто навчають російських військ, як це робити", - вказують в ISW.

Фахівці додали, що з середини вересня російські війська скерували десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні, віддаючи пріоритет терористичному впливу на цивільне населення, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Нагадаємо, радник Офісу президент Олексій Аретович заявив, що в Україні нині розгортається повна схема із боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.

До слова, президент Володимир Зеленський наголосив, що звернення Росії за допомогою до Ірану є визнанням військово-політичного банкрутства Кремля.

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