Иранские военные прибыли в Крым и учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, - ISW

Фото: Иранские военные прибыли в Крым и пытаются учить россиян пользоваться дронами

Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана находятся в оккупированном Крыму. Там они пытаются научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).