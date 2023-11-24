Іранські проксі можуть не припинити обстріли Ізраїлю під час припинення вогню, - ISW

Вся "Вісь опору" (іранські проксі-угрупування) була залучена до обстрілів Ізраїлю, однак невідомо, чи припинять вони свої атаки під час тимчасового припинення вогню між ЦАХАЛ та ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.
Бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шіфа на території Сектора Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.
В ніч на 23 листопада Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню, однак Ізраїль заявив, що потім повернеться до бойових дій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.