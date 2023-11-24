Іранські проксі можуть не припинити обстріли Ізраїлю під час припинення вогню, - ISW

Війна в Ізраїль

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.

Бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шіфа на території Сектора Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.

В ніч на 23 листопада Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню, однак Ізраїль заявив, що потім повернеться до бойових дій.

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