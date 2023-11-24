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Иранские прокси могут не прекратить обстрелы Израиля во время прекращения огня, - ISW

Фото: иранские прокси могут не прекратить огонь по Израилю (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вся "Ось сопротивления" (иранские прокси-группировки) была вовлечена в обстрелы Израиля, однако неизвестно, прекратят ли они свои атаки во время временного прекращения огня между ЦАХАЛ и ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Война в Израиль

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции против террористов.

Бойцы ЦАХАЛА добрались до командного пункта боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа на территории Сектора Газа и уничтожили сотни подземных тоннелей в Газе. Также израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.

В ночь на 23 ноября Израиль одобрил соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, похищенных в Секторе Газа. Соглашение предусматривает временное прекращение огня, однако Израиль заявил, что затем вернется к боевым действиям.

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