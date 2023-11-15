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Ізраїль зруйнував будівлю парламенту ХАМАСу в Газі (відео)

Газа, Середа 15 листопада 2023 17:31
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Ізраїль зруйнував будівлю парламенту ХАМАСу в Газі (відео) Ілюстративне фото: Ізраїль зруйнував будівлю парламенту ХАМАС у Газі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У виданні наголошують, що солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зруйнували будівлю парламенту після того, як вони сфотографувалися там кілька днів тому.

Парламент вдалося захопити військовим 7-ї бронетанкової бригади та піхотної бригади "Голані".

У соціальних мережах уже розповсюджують момент підриву будівлі парламенту.

Що передувало

Нагадаємо, Ізраїль уже кілька тижнів продовжує свою наземну операцію у Секторі Газа. Поки що вона проходить на півночі палестинського анклаву.

За цей час солдатам Армії оборони Ізраїлю вдалося взяти під контроль Газу – найбільше місто у Секторі Газа. Також вони захопили урядові будівлі у місті, зокрема парламент.

Декілька днів тому в соцмережах публікували фото, на якому можна було помітити ізраїльських військових у будівлі парламенту.

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ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа
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