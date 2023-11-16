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Ізраїль стверджує, що виявив командний центр ХАМАС у найбільшому госпіталі Гази

Ізраїль, Четвер 16 листопада 2023 03:04
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Ізраїль стверджує, що виявив командний центр ХАМАС у найбільшому госпіталі Гази Фото: Ізраїль знайшов командний центр ХАМАС в госпіталі Гази (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ізраїльські військові заявили, що знайшли в найбільшому госпіталі Гази оперативний військовий командний центр палестинських бойовиків ХАМАС і зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контр-адмірал Даніель Хагарі розповів, що війська, які увійшли до лікарні Аль-Шіфа в місті Газа знайшли там зброю, бойове спорядження та технологічне обладнання ХАМАСу.

Ізраїль раніше стверджував, що лікарня слугує штаб-квартирою ХАМАС, і Сполучені Штати у вівторок заявили, що ці дані підтверджуються їхньою власною розвідкою.

"Немає місця в Газі, куди ми не могли б дістатися. Там немає схованок. Немає притулку для вбивць ХАМАС. Ми досягнемо і ліквідуємо терористів, і ми повернемо наших заручників. Це дві священні місії", - сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, вітаючи вхід своїх військ до лікарні.

Що передувало

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" проти терористів.

За цей час солдатам Армії оборони Ізраїлю вдалося взяти під контроль Газу – найбільше місто у Секторі Газа. Також вони захопили урядові будівлі у місті, зокрема парламент.

У середу, 15 листопада ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.

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