У Ізраїлі заявили, що після перемир'я бойові дії проти ХАМАСу будуть тривати ще два місяці
Ізраїль посилить свої бойові дії проти ХАМАСу після короткого перемир'я. ЦАХАЛ планує воювати щонайменше два місяці.
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Те, що ви побачите найближчими днями, це спершу звільнення заручників. Цей перепочинок буде короткою", - розповів Галант.
Військовим він заявив, що під час цього перерви у бойових діях необхідно підготуватися, поповнити запаси зброї та підготуватися до продовження.
"Продовження буде, тому що нам потрібно завершити перемогу і створити поштовх для наступних груп заручників, які повернуться тільки в результаті тиску", - каже він.
Він також заявив, що навіть після завершення періоду інтенсивних боїв "буде багато операцій, у яких "Шайетет 13" матиме чим зайнятися, доки не припиниться військова загроза з боку сектора Газа, і ми матимемо свободу дій, щоб робити те, що ми хочемо. хочу в будь-який момент".
Війна в Ізраїль
На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.
Бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шіфа на території Сектора Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.
В ніч на 23 листопада Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню.
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