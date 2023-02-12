Росіяни отримали дві нові версії "Шахедів" від Ірану: що про них відомо

Держава-агресор Росія отримала від Ірану два нових типи сучасних безпілотників далекого радіусу дії - Shahed 191 і 129. Окупанти будуть використовувати їх для нових атак на територію України.

За даними ЗМІ, нове озброєння до Росії було доставлено контрабандою за допомогою човнів та іранської державної компанії. Це трапилось після того, як частина російського командування побувала з візитом в Ірані у листопаді 2022 року, де і було продемонстровано дію БПЛА.

Особливістю безпілотників Shahed 191 і 129 є те, що вони можуть доставляти бомби за вказаними координатами та повертатись до місця вильоту цілими й неушкодженими.

Що відомо про БПЛА Shahed 129

Shahed 129 - є розвідувально-ударним безпілотним літальним апаратом середньої висоти польоту. Його було розроблено у 2012 році іранською компанією "Shahed Aviation Industries". Вперше їх використовували Повітряно-Космічні Сили Корпусу вартових ісламської революції.

Він є одномоторним гвинтовим дроном з вузьким циліндричним фюзеляжем, діаметр якого приблизно 65-75 сантиметрів. Shahed 129 укомплектовано електронно-оптичним та інфрачервоним датчиками. Окрім цього він має лазерний далекомір, що дозволяє виконувати йому завдання вдень та вночі, апаратуру передачі відеоданих в режимі реального часу.

БПЛА може знаходитись в повітрі близько 24 годин. Він також оснащений авіаційним двигуном Rotax 914. Дрон може переносити від 4 до 8 боєприпасів. Зокрема - керовані бомби Sadid-345 та протитанкові ракети Sadid-1. Внаслідок цього, під час вильоту, він може атакувати до восьми цілей - як одночасно, так і послідовно.

Фото: БПЛА Shahed 129 (ukrmilitary.com)

Однією з переваг безпілотника є можливість проводити повітряну розвідку на відстані від 60 до 80 кілометрів. Однак це можливо лише при ідеальних погодних умовах. Завдяки оптикоелектронним комплексам повітряної розвідки він може надавати зображення з високим ступенем деталізації.

Основним мінусом Shahed 129 є те, що він є помітним об'єктом для виявлення і супроводження його радарами ППО. При цьому він може летіти зі швидкістю до 150 кілометрів на годину. У нього відсутні системи попередження про пуски зенітних керованих ракет, це не дає можливості оператору вчасно вивести БПЛА з-під удару.

На результати його розвідки значною мірою впливають погодні умови. Так при тумані чи хмарності дальність ведення оптичної розвідки знижується до 15-20 кілометрів. Крім цього, ймовірно Shahed 129 не пристосований для використання в зимових умовах. У нього немає системи захисту проти обмерзання, адже раніше він використовувався лише у південних широтах.

Зазначається, що оператор керувати ним може лише в радіусі 200 кілометрів, далі він буде рухатись лише в режимі автопілота, що унеможливлює його використання, як ударного БПЛА.

Що відомо про БПЛА Shahed 191

Даний безпілотник також відомий як Saegheh-2. Він має турбореактивний двигун, який виробляє компанія "Shahed Aviation Industries". Shahed 191 є меншою копією американського дрона Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, який іранські військові захопили у 2011 році. Однак перший політ іранської копії відбувся у 2014 році.

Відомо, що Shahed 191 може розвивати швидкість до 275 кілометрів на годину. При цьому він може автономно знаходитись в повітрі до 4,5 годин на дальність польоту понад 500 кілометрів на висоті в 7500 метрів.

БПЛА може переносити дві керовані ракети з осколковими бойовими частинами Sadid-342. Вони розміщуються на внутрішній частині безпілотника. Однак зліт даний дрон може здійснювати лише з автомобіля, який має на даху спеціальні кріплення. На жаль, швидкість з якою авто має рухатись по злітно-посадковій смузі не відома.

Фото: БПЛА Shahed 191 (ukrmilitary.com)

Shahed 191 також може проводити розвідувальні роботи на відстані від 60 до 80 кілометрів. Але ступінь деталізації залежить від погодних умов.

Особливістю даного дрону є те, що він може автоматично повертатись до точки зльоту в разі втрати управління за допомогою інерціальної системи.

Однак основною його слабкістю є складні метеорологічні умови, особливо низька хмарність й туман. На якість виконання поставлених задач впливають як низька хмарність, так і туман. Окрім цього він є помітним об'єктом для виявлення, супроводження та знищення його засобами ППО.