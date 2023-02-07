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Неефективні санкції дозволили Кремлю забезпечити завод із випуску БПЛА деталями, - ISW

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Вівторок 07 лютого 2023 06:18
Неефективні санкції дозволили Кремлю забезпечити завод із випуску БПЛА деталями, - ISW Фото: слабкі санкції дозволили Кремлю забезпечити завод із випуску БПЛА деталями (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ, ймовірно, сприяла тому, що Кремль зміг придбати компоненти для ударних безпілотників у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Росія та Іран просувають плани щодо будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території Росії. Раніше Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані.

Росія може використовувати свої значні економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для відмивання компонентів дронів або закупівлі вироблених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.

Британська слідча група Conflict Armament Research (CAR) повідомила, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США.

Більшість західних компаній, чиї компоненти були виявлені у збитих іранських безпілотниках в Україні, від початку війни заперечували прямий продаж компонентів до Росії, Ірану чи Білорусі.

Ключові висновки ISW:

  • Війська РФ готуються до великомасштабного вирішального наступу на сході України у середині-кінці лютого.
  • Спікери російських націоналістів виражають скептицизм щодо здатності Росії розпочати успішний наступ наприкінці лютого.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував брехливу версію президента Росії Володимира Путіна про те, що надання німецьких танків Україні загрожує безпеці РФ.
  • Призначені Кремлем російські та окупаційні чиновники продовжують реалізовувати схеми соціальної допомоги для посилення соціального контролю та інтеграції цих територій до Росії.
  • Російські війська, ймовірно, досягли тактичних успіхів на північний схід від Куп'янська в період з 4 по 6 лютого.
  • Українські сили зберігають позиції у Білогорівці Луганської області станом на 6 лютого, незважаючи на заяви Росії про те, що російські війська захопили Білогорівку 3 лютого.
  • Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і на південь від Бахмута, але станом на 6 лютого так і не оточили місто Донецької області.
  • Війська РФ продовжують боротися з міжетнічною напруженістю та конфліктами між нерегулярними формуваннями.
  • Російська офіційна особа та окупаційна влада можуть посилити оперативну безпеку, щоб приховати розгортання нових російських військ на Донбасі.

Раніше ми писали, що Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників в Росії. На ньому планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.

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