Неефективні санкції дозволили Кремлю забезпечити завод із випуску БПЛА деталями, - ISW
Неефективність західних санкцій проти Ірану та РФ, ймовірно, сприяла тому, що Кремль зміг придбати компоненти для ударних безпілотників у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Росія та Іран просувають плани щодо будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території Росії. Раніше Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані.
Росія може використовувати свої значні економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для відмивання компонентів дронів або закупівлі вироблених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.
Британська слідча група Conflict Armament Research (CAR) повідомила, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США.
Більшість західних компаній, чиї компоненти були виявлені у збитих іранських безпілотниках в Україні, від початку війни заперечували прямий продаж компонентів до Росії, Ірану чи Білорусі.
Ключові висновки ISW:
- Війська РФ готуються до великомасштабного вирішального наступу на сході України у середині-кінці лютого.
- Спікери російських націоналістів виражають скептицизм щодо здатності Росії розпочати успішний наступ наприкінці лютого.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував брехливу версію президента Росії Володимира Путіна про те, що надання німецьких танків Україні загрожує безпеці РФ.
- Призначені Кремлем російські та окупаційні чиновники продовжують реалізовувати схеми соціальної допомоги для посилення соціального контролю та інтеграції цих територій до Росії.
- Російські війська, ймовірно, досягли тактичних успіхів на північний схід від Куп'янська в період з 4 по 6 лютого.
- Українські сили зберігають позиції у Білогорівці Луганської області станом на 6 лютого, незважаючи на заяви Росії про те, що російські війська захопили Білогорівку 3 лютого.
- Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і на південь від Бахмута, але станом на 6 лютого так і не оточили місто Донецької області.
- Війська РФ продовжують боротися з міжетнічною напруженістю та конфліктами між нерегулярними формуваннями.
- Російська офіційна особа та окупаційна влада можуть посилити оперативну безпеку, щоб приховати розгортання нових російських військ на Донбасі.
Раніше ми писали, що Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників в Росії. На ньому планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.
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