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Іранські інструктори прибули до Білорусі для допомоги росіянам з дронами, - ЦНС

Фото: Іранські інструктори прибули до Білорусі для допомоги росіянам з дронами (кадр з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі помітили іранських інструкторів, які могли координувати запуски дронів-камікадзе Shahed-136 по об’єктах інфраструктури в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що у селі Микулічі в Гомельській області помітили групу іранських інструкторів, офіцерів Корпуса вартових Ісламської революції, що перебувають під посиленою охороною Росгвардії та офіцерів ФСБ.

За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски дронів по об’єктах інфраструктури Київської обалсті та північних та західних областях України.

Окрім того, повідомляється, що росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді і продовжують використовувати їх для нанесення ударів по території України.

Зазначимо, що раніше іранських інструкторів помітили і в Херсонській області.

До того ж, іранські фахівці прибули до Криму, аби допомагати російським солдатам спрямовувати дрони на цілі. Повідомлялося, що українські удари ліквідували 10 інструкторів з Ірану.

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