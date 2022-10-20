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У Білому домі підтвердили використання іранських дронів РФ для ударів по Україні

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Вашингтон, Четвер 20 жовтня 2022 21:04
У Білому домі підтвердили використання іранських дронів РФ для ударів по Україні Фото: Білий дім підтвердив використання іранських дронів РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія використовує закуплені у Ірану дрони-камікадзе для завдання ударів по всій території України.

Про це заявив представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки Кейтлін Дорнбос.

Крім того, за словами Кірбі, іранські військові фахівці перебувають у тимчасово окупованому Криму, допомагаючи російським солдатам розгортати їх та спрямовувати на цілі.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що протягом місяця українські військові збили 233 дрони-камікадзе та десятки ракет.

У свою чергу Олексій Арестович розповів, що в Україні зараз розгортається повна схема боротьби з іранськими дронами-камікадзе. Найближчим часом проблему з Shahed-136 буде вирішено.

Вперше інформація про іранські дрони-камікадзе підтвердилася у вересні, коли Збройні сили збили такий дрон у районі Куп'янська Харківської області.

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