Иранские хакеры взломали почту директора ФБР и "слили" личные данные за 10 лет

Хакеры, связанные с Ираном, взломали личную почту директора ФБР Каша Пателя и выложили часть переписки в открытый доступ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , взлом подтвердил представитель Министерства юстиции США.

Что произошло

Ответственность за взлом взяла на себя группа Handala Hack Team. На своем сайте хакеры написали, что Патель "теперь найдет свое имя в списке жертв, аккаунты которых были успешно взломаны".

Чиновник Минюста подтвердил: личный почтовый ящик директора ФБР действительно был скомпрометирован. Материалы, появившиеся в сети, выглядят настоящими.

ФБР на запрос о комментарии не ответило. Хакеры также на связь не вышли.

Кто такие Handala

Handala позиционирует себя как пропалестинская хакерская группа. Однако западные исследователи кибербезопасности считают, что это один из нескольких псевдонимов, под которыми действуют подразделения киберразведки иранского правительства.

Недавно эта же группа заявила о взломе американской медицинской компании Stryker из Мичигана - хакеры утверждают, что удалили значительный массив данных компании.

Что именно слили в сеть

Reuters не смогло самостоятельно подтвердить подлинность писем. Однако личный адрес Gmail, который Handala называет взломанным, совпадает с адресом, связанным с Пателем в предыдущих утечках данных - это установила компания District 4 Labs, которая занимается разведкой даркнета.

Среди опубликованных материалов, по данным Reuters, есть личные фотографии директора ФБР и переписка - как личная, так и рабочая. Письма датированы 2010-2019 годами.