Іранські хакери досягли публікації частини листування кампанії Трампа, - Reuters

Зауважимо, що операція зі зливу листування кампанії Трампа почалася десь у липні, коли журналісти кількох ЗМІ отримали анонімного листа зі скриньки noswamp@aol.com від такого собі "Роберта", який обіцяв надати викривальну інформацію про експрезидента Трампа.

Пізніше, на початку вересня, за даними анонімного джерела видання, іранські хакери використали другу адресу електронної пошти, bobibobi.007@aol.com, і запропонували звіти про політиків, яких Трамп тоді розглядав у віцепрезиденти.

Зрештою, жодне ЗМІ так і не опублікувало матеріалів на основі цих злитих даних.

Однак наприкінці вересня організація American Muckrakers сама почала публікувати внутрішнє електронне листування кампанії Трампа. А потім свою статтю на основі інформації від іранських хакерів опублікував на Substack незалежний репортер з питань національної безпеки Кен Кліппенштейн.

Пізніше Кліппенштейн заявив, що з ним зв’язались агенти Федерального бюро розслідувань через спілкування з "Робертом", попередивши, що той був частиною "іноземної операції зі зловмисного впливу".