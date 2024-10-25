Іранські хакери досягли публікації частини листування кампанії Трампа, - Reuters

Іранська хакерська група добилась часткового поширення листування кандидата в президенти США Дональда Трампа. Дану групу хакерів вважають причетними до зламу передвиборчої електронної пошти Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зауважимо, що операція зі зливу листування кампанії Трампа почалася десь у липні, коли журналісти кількох ЗМІ отримали анонімного листа зі скриньки noswamp@aol.com від такого собі "Роберта", який обіцяв надати викривальну інформацію про експрезидента Трампа.
Пізніше, на початку вересня, за даними анонімного джерела видання, іранські хакери використали другу адресу електронної пошти, bobibobi.007@aol.com, і запропонували звіти про політиків, яких Трамп тоді розглядав у віцепрезиденти.
Зрештою, жодне ЗМІ так і не опублікувало матеріалів на основі цих злитих даних.
Однак наприкінці вересня організація American Muckrakers сама почала публікувати внутрішнє електронне листування кампанії Трампа. А потім свою статтю на основі інформації від іранських хакерів опублікував на Substack незалежний репортер з питань національної безпеки Кен Кліппенштейн.
Пізніше Кліппенштейн заявив, що з ним зв’язались агенти Федерального бюро розслідувань через спілкування з "Робертом", попередивши, що той був частиною "іноземної операції зі зловмисного впливу".
Нагадаємо, 11 серпня у штабі Трампа заявили, що їхні комп'ютери були зламані.
У звіті Google йдеться, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом. Пізніше стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо зламування хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.
Представники розвідки США впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти Дональда Трампа, Камали Гарріс і Джо Байдена.
Наприкінці вересня США звинуватили у зламі комп’ютерів команди Трампа трьох іранських агентів.
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