США звинуватили у зламі комп’ютерів команди Трампа трьох іранських агентів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

"Самі обвинувачені ясно дали зрозуміти, що вони намагалися підірвати кампанію колишнього президента Трампа напередодні президентських виборів у США 2024 року", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд на пресконференції, додавши, що Іран продовжує свої зухвалі спроби розпалити розбрат, підірвати довіру до виборчого процесу США "та просувати свою шкідливу діяльність".

Згідно з обвинуваченням, хакерська операція була спрямована на злам облікових записів електронної пошти широкого кола цілей, включаючи колишнього посла в Ізраїлі, колишнього заступника директора ЦРУ, посадових осіб Державного та Оборонного департаментів, колишнього радника з внутрішньої безпеки США та журналістів.

У травні, як кажуть прокурори, обвинувачені успішно зламали облікові записи електронної пошти посадових осіб кампанії та інших союзників Трампа. Потім вони спробували "перетворити на зброю" вкрадені агітаційні матеріали, поширивши їх серед медіаорганізацій та людей, пов'язаних із кампанією президента Джо Байдена.

Співробітники розвідки США заявили, що Іран виступає проти переобрання Трампа, вважаючи, що він з більшою ймовірністю посилить напруженість між Вашингтоном та Тегераном.

Хакерська атака на команду Трампа