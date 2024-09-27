США звинуватили у зламі комп’ютерів команди Трампа трьох іранських агентів
Генеральна прокуратура США звинуватила у зламі комп’ютерів президентської кампанії Дональда Трампа трьох іранських хакерів. Їх найняв Корпус вартових ісламської революції (КВІР).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
"Самі обвинувачені ясно дали зрозуміти, що вони намагалися підірвати кампанію колишнього президента Трампа напередодні президентських виборів у США 2024 року", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд на пресконференції, додавши, що Іран продовжує свої зухвалі спроби розпалити розбрат, підірвати довіру до виборчого процесу США "та просувати свою шкідливу діяльність".
Згідно з обвинуваченням, хакерська операція була спрямована на злам облікових записів електронної пошти широкого кола цілей, включаючи колишнього посла в Ізраїлі, колишнього заступника директора ЦРУ, посадових осіб Державного та Оборонного департаментів, колишнього радника з внутрішньої безпеки США та журналістів.
У травні, як кажуть прокурори, обвинувачені успішно зламали облікові записи електронної пошти посадових осіб кампанії та інших союзників Трампа. Потім вони спробували "перетворити на зброю" вкрадені агітаційні матеріали, поширивши їх серед медіаорганізацій та людей, пов'язаних із кампанією президента Джо Байдена.
Співробітники розвідки США заявили, що Іран виступає проти переобрання Трампа, вважаючи, що він з більшою ймовірністю посилить напруженість між Вашингтоном та Тегераном.
Хакерська атака на команду Трампа
Нагадаємо, 11 серпня у штабі Трампа заявили, що їхні комп'ютери були зламані.
У звіті Google від 13 червня йдеться, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом. Пізніше стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо зламування хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.
Представники розвідки США впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти Дональда Трампа, Камали Гарріс і Джо Байдена.
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