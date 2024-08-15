Трамп, Байден та Гарріс стали жертвами іранської фішингової кампанії, - звіт Google
У звіті Google від 13 червня йдеться, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних із президентом США Джо Байденом, віце-президентом Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Видання зазначає, що в доповіді вперше офіційно сказано, що Іран націлився, зокрема, на адміністрацію Байдена-Гарріс і пов'язані з нею президентські кампанії.
Компанія Google у своєму звіті вказує, що APT42 - іранська урядова хакерська група, відома як Charming Kitten та Mint Sandstorm - у травні та червні атакувала близько десятка людей. Одна з атак була проти високопоставленого політичного консультанта і виявилася успішною.
Дослідники безпеки Google досі фіксують спроби APT42 зламати особисті облікові записи електронної пошти, пов'язані з Байденом, Гарріс та Трампом.
Як пише Axios, прийоми APT42 включають впровадження шкідливих посилань як у текст електронних листів, так і у звичайні на вигляд PDF-вкладення, що ускладнює виявлення їх користувачами.
Крім того, відомо, що дана група хакерів взаємодіє з жертвами на платформах зашифрованих повідомлень, таких як Signal і WhatsApp, щоб викликати довіру.
Що відомо про хакерську атаку
Нагадаємо, що в неділю, 11 серпня, передвиборчий штаб кандидата в президенти США Дональда Трампа заявив, що їхні комп'ютери були зламані.
Наступного дня The Washington Post написало, що хакери, які працюють на Іран , могли зламати не тільки електронну пошту співробітників штабу Трампа, але й атакувати комп'ютери радників Джо Байдена і Камали Гарріс.
Пізніше стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо зламування хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.
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