Иранские хакеры добились публикации части переписки кампании Трампа, - Reuters

Заметим, что операция по ливню переписки кампании Трампа началась где-то в июле, когда журналисты нескольких СМИ получили анонимное письмо из ящика noswamp@aol.com от "Роберта", обещавшего предоставить обличительную информацию об экс-президенте Трампа.

Позже, в начале сентября, по данным анонимного источника издания, иранские хакеры использовали второй адрес электронной почты, bobibobi.007@aol.com, и предложили отчеты о политиках, которые Трамп тогда рассматривал в вице-президентах.

В конце концов ни одно СМИ так и не опубликовало материалов на основе этих слитых данных.

Однако в конце сентября организация American Muckrakers сама начала публиковать внутреннюю электронную переписку кампании Трампа. А в конце месяца свою статью на основе информации от иранских хакеров опубликовал на Substack независимый репортер по национальной безопасности Кен Клиппенштейн.

Позже Клиппенштейн заявил, что с ним связались агенты Федерального бюро расследований из-за общения с "Робертом", предупредив, что тот был частью "иностранной операции по злонамеренному влиянию".