Иранские хакеры добились публикации части переписки кампании Трампа, - Reuters

Иранская хакерская группа добилась частичного распространения переписки кандидата в президенты США Дональда Трампа. Данную группу хакеров считают причастными к взлому предвыборной электронной почты Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заметим, что операция по ливню переписки кампании Трампа началась где-то в июле, когда журналисты нескольких СМИ получили анонимное письмо из ящика noswamp@aol.com от "Роберта", обещавшего предоставить обличительную информацию об экс-президенте Трампа.
Позже, в начале сентября, по данным анонимного источника издания, иранские хакеры использовали второй адрес электронной почты, bobibobi.007@aol.com, и предложили отчеты о политиках, которые Трамп тогда рассматривал в вице-президентах.
В конце концов ни одно СМИ так и не опубликовало материалов на основе этих слитых данных.
Однако в конце сентября организация American Muckrakers сама начала публиковать внутреннюю электронную переписку кампании Трампа. А в конце месяца свою статью на основе информации от иранских хакеров опубликовал на Substack независимый репортер по национальной безопасности Кен Клиппенштейн.
Позже Клиппенштейн заявил, что с ним связались агенты Федерального бюро расследований из-за общения с "Робертом", предупредив, что тот был частью "иностранной операции по злонамеренному влиянию".
Напомним, 11 августа в штабе Трампа заявили, что их компьютеры были сломаны.
В отчете Google говорится, что Иран в рамках продолжительной фишинговой атаки атаковал около десятка людей, связанных и Байденом, Гаррисом и Трампом. Позже стало известно, что ФБР проводит расследование по взлому хакерами избирательных штабов кандидатов в президенты США.
Представители разведки США уверены, что Иран несет ответственность за взлом и попытки взлома компьютеров предвыборных штабов кандидатов в президенты Дональда Трампа, Камалы Гаррис и Джо Байдена.
В конце сентября США обвинили в изломе компьютеров команды Трампа трех иранских агентов.
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