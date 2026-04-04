В Иране сделали циничное заявление об ударе возле Бушерской АЭС и вспомнили о ЗАЭС
В Иране сделали циничное заявление об ударах вблизи АЭС Бушер, отметив угрозу радиации для населения стран Персидского залива. Еще в Тегеране провели параллели с атаками на Запорожскую АЭС.
Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в сети Х.
"Помните возмущение Запада по поводу боевых действий вблизи Запорожской атомной электростанции в Украине? Израиль и США уже четыре раза бомбили нашу АЭС в Бушере", - написал Арагчи.
Он также сделал манипулятивное заявление об угрозе распространения радиации на страны Персидского залива в случае ударов по АЭС в Бушере.
"Радиоактивные осадки положат конец жизни в столицах стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а не в Тегеране", - сказал глава иранского МИД.
Удар по Бушерской АЭС и ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, в Иране 4 апреля заявили о новом американо-израильском ударе вблизи Бушерской атомной электростанции. По данным Тегерана снаряд попал возле ограждения объекта. В результате погиб сотрудник службы охраны, но основные секции станции не пострадали
Иран также утверждает, что это уже четвертый удар по Бушерской АЭС с начала нынешней войны.
Об ударах по Запорожской АЭС - как известно, Россия регулярно создает военные риски вокруг электростанции: обстрелы, минирование, использование территории станции как базы. Часто удары направлены не прямо по реакторам, а по инфраструктуре: линиям электропередач, подстанциям, энергосети.
Со стороны МАГАТЭ регулярно реагируют на это, выражают опасения и призывают наладить режим тишины возле Запорожской АЭС.
Касаемо Ближнего Востока, в последнее время со стороны США звучат заявления о быстром завершении войны в Иране - в течение нескольких недель. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану сокрушительным ударом и пообещал вернуть исламское государство в "каменный век".