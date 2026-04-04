В Иране сделали циничное заявление об ударе возле Бушерской АЭС и вспомнили о ЗАЭС

В Иране сделали циничное заявление об ударах вблизи АЭС Бушер, отметив угрозу радиации для населения стран Персидского залива. Еще в Тегеране провели параллели с атаками на Запорожскую АЭС.

"Помните возмущение Запада по поводу боевых действий вблизи Запорожской атомной электростанции в Украине? Израиль и США уже четыре раза бомбили нашу АЭС в Бушере", - написал Арагчи. Он также сделал манипулятивное заявление об угрозе распространения радиации на страны Персидского залива в случае ударов по АЭС в Бушере. "Радиоактивные осадки положат конец жизни в столицах стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а не в Тегеране", - сказал глава иранского МИД.