ua en ru
Сб, 04 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Иране сделали циничное заявление об ударе возле Бушерской АЭС и вспомнили о ЗАЭС

16:40 04.04.2026 Сб
В Иране сравнили удары возле Бушерской атомной электростанции с атаками на украинскую Запорожскую АЭС
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава МИД Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)

В Иране сделали циничное заявление об ударах вблизи АЭС Бушер, отметив угрозу радиации для населения стран Персидского залива. Еще в Тегеране провели параллели с атаками на Запорожскую АЭС.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в сети Х.

"Помните возмущение Запада по поводу боевых действий вблизи Запорожской атомной электростанции в Украине? Израиль и США уже четыре раза бомбили нашу АЭС в Бушере", - написал Арагчи.

Он также сделал манипулятивное заявление об угрозе распространения радиации на страны Персидского залива в случае ударов по АЭС в Бушере.

"Радиоактивные осадки положат конец жизни в столицах стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а не в Тегеране", - сказал глава иранского МИД.

Удар по Бушерской АЭС и ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в Иране 4 апреля заявили о новом американо-израильском ударе вблизи Бушерской атомной электростанции. По данным Тегерана снаряд попал возле ограждения объекта. В результате погиб сотрудник службы охраны, но основные секции станции не пострадали

Иран также утверждает, что это уже четвертый удар по Бушерской АЭС с начала нынешней войны.

Об ударах по Запорожской АЭС - как известно, Россия регулярно создает военные риски вокруг электростанции: обстрелы, минирование, использование территории станции как базы. Часто удары направлены не прямо по реакторам, а по инфраструктуре: линиям электропередач, подстанциям, энергосети.

Со стороны МАГАТЭ регулярно реагируют на это, выражают опасения и призывают наладить режим тишины возле Запорожской АЭС.

Касаемо Ближнего Востока, в последнее время со стороны США звучат заявления о быстром завершении войны в Иране - в течение нескольких недель. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану сокрушительным ударом и пообещал вернуть исламское государство в "каменный век".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток
Новости
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Аналитика
