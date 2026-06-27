В Ірані заявили про удари у відповідь по США

"У відповідь на цю агресію Військово-морські сили КВІР завдали ударів по позиціях американської терористичної армії в регіоні... США намагалися порушити це зобов'язання (перемир'я - ред), на що було дано і даватиметься необхідна відповідь", - йдеться у заяві.

Там додали, що у разі повторної атаки, відповідь Ірану буде більш масштабною.

Варто додати, що незадовго до цього віце-президент США Джей Ді Венс теж погрожував відповіддю Ірану, але вже з приводу того, що це Тегеран першим порушив режим припинення вогню.

"Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми її дотримуємося. Якщо у них є розбіжності з приводу того, як виконується меморандум про взаєморозуміння, нехай дзвонять. Але насильству буде дано удар у відповідь", - написав він у соцмережі Х.