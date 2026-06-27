UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В Ірані заявили про удари у відповідь по США

04:06 27.06.2026 Сб
2 хв
Що сказала іранська сторона?
aimg Едуард Ткач
Фото: в Ірані загрожують потужнішою відповіддю, якщо атака повториться (Getty Images)

У ніч на 27 червня Корпус вартових Ісламської революції заявив про завдання ударів по американських об'єктах на Близькому Сході. Це була реакція у відповідь на удари США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"У відповідь на цю агресію Військово-морські сили КВІР завдали ударів по позиціях американської терористичної армії в регіоні... США намагалися порушити це зобов'язання (перемир'я - ред), на що було дано і даватиметься необхідна відповідь", - йдеться у заяві.

Там додали, що у разі повторної атаки, відповідь Ірану буде більш масштабною.

Варто додати, що незадовго до цього віце-президент США Джей Ді Венс теж погрожував відповіддю Ірану, але вже з приводу того, що це Тегеран першим порушив режим припинення вогню.

"Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми її дотримуємося. Якщо у них є розбіжності з приводу того, як виконується меморандум про взаєморозуміння, нехай дзвонять. Але насильству буде дано удар у відповідь", - написав він у соцмережі Х.

Що передувало

Нагадаємо, у четвер 25 червня у ЗМІ почали писати, що Іран атакував цивільне судно , яке проходило через Ормузьку протоку, відкриту в рамках рамкової угоди між Тегераном і Вашингтоном.

Наступного дня, 26 числа, президент США Дональд Трамп підтвердив атаку та заявив, що дії з боку Ірану є порушенням домовленостей про припинення вогню.

Вже в ніч на 27 червня Центральне командування США офіційно заявило , що війська завдали ударів по іранським сховищам ракет і дронів, а також береговим станціям радіолокації.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранОрмузька протока